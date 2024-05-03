«Росводоканал Тюмень» повышает надежность системы водоснабжения в областной столице

Новая запорная арматура повышает надежность и качество водоснабжения областной столицы. За летний сезон «Росводоканал Тюмень» намерен установить 60 современных задвижек на сетях от 300 до 500 мм. Продолжится и реконструкция коммуникаций. В этом году в городе планируется построить и реконструировать более 17,5 км водопроводов.