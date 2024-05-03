nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

«Росводоканал Тюмень» повышает надежность системы водоснабжения в областной столице

«Росводоканал Тюмень» повышает надежность системы водоснабжения в областной столице

3 мая 2024, 07:10
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Тюменский водоканал приступил к плановым сезонным работам по замене и установке запорной арматуры на сетях водоснабжения крупного диаметра.

Установлено три задвижки на водопроводах диаметром 400 и 300 мм в границах улиц Широтная — Малая Боровская в Восточном административном округе. Теперь в случае выполнения плановых или восстановительных работ будет значительно уменьшен район ограничения водоснабжения.

Современные задвижки не подвержены коррозии, герметичны, а следовательно, не требуют частого обслуживания, легче открываются и закрываются. Запорная арматура оснащена обрезиненным клином, который существенно повышает герметичность соединения, — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.

Новая запорная арматура повышает надежность и качество водоснабжения областной столицы. За летний сезон «Росводоканал Тюмень» намерен установить 60 современных задвижек на сетях от 300 до 500 мм. Продолжится и реконструкция коммуникаций. В этом году в городе планируется построить и реконструировать более 17,5 км водопроводов.

Сейчас на обслуживании «Росводоканал Тюмень» 1700 км сетей водоснабжения. Почти 80 процентов из них выполнены из современных полимерных материалов.

#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Водоснабжение#Росводоканал
Подпишитесь
Месяц под водой. Тюменская область до начала лета будет бороться с паводками
Сегодня, 07:08
Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум
Вчера, 03:49
«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Вчера, 05:43
Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
Вчера, 08:14
«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень
Вчера, 10:18
«Москвич»: Причин для банкротства завода нет
Вчера, 07:24
"