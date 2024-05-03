«Росводоканал Тюмень» повышает надежность системы водоснабжения в областной столице

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Установлено три задвижки на водопроводах диаметром 400 и 300 мм в границах улиц Широтная — Малая Боровская в Восточном административном округе. Теперь в случае выполнения плановых или восстановительных работ будет значительно уменьшен район ограничения водоснабжения.
Современные задвижки не подвержены коррозии, герметичны, а следовательно, не требуют частого обслуживания, легче открываются и закрываются. Запорная арматура оснащена обрезиненным клином, который существенно повышает герметичность соединения, — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
Новая запорная арматура повышает надежность и качество водоснабжения областной столицы. За летний сезон «Росводоканал Тюмень» намерен установить 60 современных задвижек на сетях от 300 до 500 мм. Продолжится и реконструкция коммуникаций. В этом году в городе планируется построить и реконструировать более 17,5 км водопроводов.
Сейчас на обслуживании «Росводоканал Тюмень» 1700 км сетей водоснабжения. Почти 80 процентов из них выполнены из современных полимерных материалов.