В Тюмени 8 мая изменится движение общественного транспорта

Из-за проведения открытой городской велогонки-критериума памяти Героя Советского Союза Марите Мельникайте, посвященной Дню Победы в ВОВ с 8 до 16 часов будет закрыто движение по улице Лесопарковой на участке от дома № 15 до пересечения с улицы Домостроителей.