В Тюмени 8 мая изменится движение общественного транспорта

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Из-за проведения открытой городской велогонки-критериума памяти Героя Советского Союза Марите Мельникайте, посвященной Дню Победы в ВОВ с 8 до 16 часов будет закрыто движение по улице Лесопарковой на участке от дома № 15 до пересечения с улицы Домостроителей.
В связи с этим маршруты № 1д, 1к, 41, 84 будут ходить в объезд перекрытого участка. Схемы можно посмотреть в приложении «Тюменский транспорт».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят центр для людей с инвалидностью.