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В Тюмени 8 мая изменится движение общественного транспорта

В Тюмени 8 мая изменится движение общественного транспорта

3 мая 2024, 11:00
Фото: 1MI
8 мая схема движения маршрутов № 1д, 1к, 41, 84 временно изменится. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Из-за проведения открытой городской велогонки-критериума памяти Героя Советского Союза Марите Мельникайте, посвященной Дню Победы в ВОВ с 8 до 16 часов будет закрыто движение по улице Лесопарковой на участке от дома № 15 до пересечения с улицы Домостроителей.

В связи с этим маршруты № 1д, 1к, 41, 84 будут ходить в объезд перекрытого участка. Схемы можно посмотреть в приложении «Тюменский транспорт».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят центр для людей с инвалидностью.

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#Нигина Азамова#Общество#Городской транспорт
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