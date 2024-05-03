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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

В Тюмени построят центр для людей с инвалидностью

В Тюмени построят центр для людей с инвалидностью

3 мая 2024, 10:15
Фото: 1MI
В Тюмени запланировали строительство многофункционального центра для инвалидов с гостиницей, спортивным и творческим блоком. Документ опубликован на портале тюменского правительства.

 

Для строительства привлекут средства инвесторов. Объект должен появиться в границах улиц Широтная — Таллинская — бульвар Бориса Щербины.

В центре люди с инвалидностью смогут заниматься творческой и спортивной, социально-досуговой деятельностью, а также проходить реабилитацию. Общая площадь всех зданий составит 37 560 квадратных метров.

В 2025 году планируется заключить соглашение о строительстве центра.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на три месяца закроют дороги из-за капремонта.

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#Нигина Азамова#Общество#Спорт#Тюменская область#Инвалиды#Реабилитационный центр
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