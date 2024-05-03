В Тюмени построят центр для людей с инвалидностью

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Для строительства привлекут средства инвесторов. Объект должен появиться в границах улиц Широтная — Таллинская — бульвар Бориса Щербины.
В центре люди с инвалидностью смогут заниматься творческой и спортивной, социально-досуговой деятельностью, а также проходить реабилитацию. Общая площадь всех зданий составит 37 560 квадратных метров.
В 2025 году планируется заключить соглашение о строительстве центра.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на три месяца закроют дороги из-за капремонта.