Госдолг Тюменской области вырос на 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Рост связан с тем, что регион получал бюджетные кредиты от федералов на реализацию проектов инфраструктуры. Сумма кредитов составляет 6,4 млрд рублей на сегодняшний день.
Более того, были потрачены деньги и из резервного фонда Тюменской области в 2023 году. Было выделено 1,7 млрд рублей на защиту населения от ЧС и пожарную безопасность. 52 млн рублей было направлено на сельское хозяйство.
Ранее «Наш город» писал, сколько денег получат пострадавшие от паводка тюменцы.