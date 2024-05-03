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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Госдолг Тюменской области вырос на 2 млрд рублей

Госдолг Тюменской области вырос на 2 млрд рублей

3 мая 2024, 15:26
Фото: Изображение Midjourney
Государственный внутренний долг Тюменской области за год увеличился на 2 миллиарда рублей и к 1 апреля составил 8,42 миллиарда рублей. Такие данные следуют из законопроекта об исполнении бюджета региона, внесенного на рассмотрение в Тюменскую областную думу.

Рост связан с тем, что регион получал бюджетные кредиты от федералов на реализацию проектов инфраструктуры. Сумма кредитов составляет 6,4 млрд рублей на сегодняшний день.

Более того, были потрачены деньги и из резервного фонда Тюменской области в 2023 году. Было выделено 1,7 млрд рублей на защиту населения от ЧС и пожарную безопасность. 52 млн рублей было направлено на сельское хозяйство.

Ранее «Наш город» писал, сколько денег получат пострадавшие от паводка тюменцы.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Деньги#Долг#Правительство
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