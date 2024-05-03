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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

Стало известно, сколько денег получат пострадавшие от паводка тюменцы

Стало известно, сколько денег получат пострадавшие от паводка тюменцы

3 мая 2024, 11:49
Фото: 1MI
Тюменцам, пострадавшим от паводка, положены материальные выплаты. Суммы разнятся в зависимости от ущерба. В постановлении правительства региона изложили, сколько денег и за какой ущерб получат жители.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что пострадавшие от паводка тюменцы, получат единоразово по 50 тысяч рублей. А компенсация ущерба будет выплачена позже, когда паводок окончательно отступит, а комиссия проведен оценку ущерба.

Утрата имущества

Таким образом, жители Тюменской области имеют право на единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Также, частично утрату имущества первой необходимости правительство выделит 50 тысяч рублей. Полная утрата имущества компенсируется суммой в 100 тысяч рублей на человека.

Напомним, что к имуществу первой необходимости можно отнести холодильники, газовые плиты, столы, стулья, кровати, телевизоры, водонагреватели, насосы для подачи воды и другое.

Владимир Путин в ходе совещания по вопросам паводка заявил, что нужно расширять перечень и выплачивать пострадавшим деньги за любое утраченное имущество.

Фото: 1MI

Выплаты при гибели родственников

Если человек погиб при ЧС, вызванного паводком, его родственникам положена выплата в размере 1 млн рублей. Эта сумма делится между всеми членами семьи поровну.

Граждане, которые получили травмы при паводке, могут рассчитывать на 400 тысяч рублей при среднем или тяжком ранении и на 200 тысяч рублей при легком.

Как получить выплаты?

Тюменцы могут обратиться за финансовой помощью не позднее полугода после объявления режима ЧС, а за компенсации — не позднее года. Заявления можно написать как в региональном департаменте соцразвития региона, так и в МФЦ.

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