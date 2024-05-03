Стало известно, сколько денег получат пострадавшие от паводка тюменцы

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что пострадавшие от паводка тюменцы, получат единоразово по 50 тысяч рублей. А компенсация ущерба будет выплачена позже, когда паводок окончательно отступит, а комиссия проведен оценку ущерба.
Таким образом, жители Тюменской области имеют право на единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Также, частично утрату имущества первой необходимости правительство выделит 50 тысяч рублей. Полная утрата имущества компенсируется суммой в 100 тысяч рублей на человека.
Напомним, что к имуществу первой необходимости можно отнести холодильники, газовые плиты, столы, стулья, кровати, телевизоры, водонагреватели, насосы для подачи воды и другое.
Владимир Путин в ходе совещания по вопросам паводка заявил, что нужно расширять перечень и выплачивать пострадавшим деньги за любое утраченное имущество.
Если человек погиб при ЧС, вызванного паводком, его родственникам положена выплата в размере 1 млн рублей. Эта сумма делится между всеми членами семьи поровну.
Граждане, которые получили травмы при паводке, могут рассчитывать на 400 тысяч рублей при среднем или тяжком ранении и на 200 тысяч рублей при легком.
Тюменцы могут обратиться за финансовой помощью не позднее полугода после объявления режима ЧС, а за компенсации — не позднее года. Заявления можно написать как в региональном департаменте соцразвития региона, так и в МФЦ.