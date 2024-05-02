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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

Засунул насадки для миксера в розетку: в Тюмени 4-летнего мальчика ударило током

Засунул насадки для миксера в розетку: в Тюмени 4-летнего мальчика ударило током

2 мая 2024, 11:25
Фото: 1MI
В Тюмени 4-летнего ребенка ударило током. Все произошло за несколько секунд: ребенок играл на кухне, и электричество в квартире отключилось.

Малыш получил ожоги ладоней, на его груди выступило пятно. Как сообщили в депздаре по Тюменской области, ребенок засунул насадки миксера в розетку.

Мама пострадавшего сразу же вызвала скорую и приступила к оказанию первой помощи. Она нанесла средство от ожогов на раны. Через 14 минут на место прибыла скорая помощь, которая диагностировала электротравму. Ребенка доставили в больницу.

Родителям рекомендовали не позволять детям играть вблизи розеток, а лучше установить на них заглушки.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области отец убил своего сына.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Ребенок#Удар током
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