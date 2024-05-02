Засунул насадки для миксера в розетку: в Тюмени 4-летнего мальчика ударило током

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Малыш получил ожоги ладоней, на его груди выступило пятно. Как сообщили в депздаре по Тюменской области, ребенок засунул насадки миксера в розетку.
Мама пострадавшего сразу же вызвала скорую и приступила к оказанию первой помощи. Она нанесла средство от ожогов на раны. Через 14 минут на место прибыла скорая помощь, которая диагностировала электротравму. Ребенка доставили в больницу.
Родителям рекомендовали не позволять детям играть вблизи розеток, а лучше установить на них заглушки.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области отец убил своего сына.