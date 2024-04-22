Водитель иномарки наехал на девочку и уехал с места ДТП в Тобольске

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
Вчера в районе 16 часов вечера возле Дворца спорта «Кристалл» на улице Семена Ремезова в Тобольске 52-летний водитель «Тойоты Авенсис» наехал на ногу 13-летней девочки. Школьница получила травму, но не была госпитализирована.
Водитель не вызвал наряд ДПС и уехал с места происшествия, так как девочка ушла. Позже автомобилист был задержан. За уезд с места аварии ему грозит штраф в размере 1 тысячи рублей, лишение прав на срок от 1 до 1.5 лет, либо административный арест до 15 суток. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ДТП на трассе в Тюменской районе погиб 17-летний подросток на питбайке. Парень скончался по пути в больницу.