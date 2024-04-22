Водитель иномарки наехал на девочку и уехал с места ДТП в Тобольске

Водитель не вызвал наряд ДПС и уехал с места происшествия, так как девочка ушла. Позже автомобилист был задержан. За уезд с места аварии ему грозит штраф в размере 1 тысячи рублей, лишение прав на срок от 1 до 1.5 лет, либо административный арест до 15 суток. Все обстоятельства ДТП выясняются.