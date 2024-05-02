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В Тюменской области 72-летний мужчина убил своего сына

В Тюменской области 72-летний мужчина убил своего сына

2 мая 2024, 11:00
Фото: 1MI
Житель Вагайского района обвиняется в причинении смертельных травм своему сыну. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Тюменскому области.

Житель Вагайского района обвиняется в причинении смертельных травм своему сыну. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Тюменскому области.

По версии следствия, 24 апреля 72-летний мужчина пришел в гости к своему сыну. На веранде частного дома родственники поссорились. Отец взял полено и ударил им несколько раз сына по голове.

После конфликта сын обвиняемого ушел из дома, а через несколько дней погиб от полученных травм.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили комплекс экспертиз, допросили свидетелей.

В данный момент пожилого мужчину поместили в СИЗО. Ведется следствие.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пьяный мужчина опрокинул автомобиль в кювет.

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