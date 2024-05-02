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В Тюмени неизвестные расстреляли бездомную собаку

«Резали ножом мертвого пса»: на окраине Тюмени жестоко убили бездомную собаку

2 мая 2024, 07:42
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные расстреляли бездомную собаку

В Тюмени неизвестные убили дворовую собаку. Трагедия произошла в ночь с 28 на 29 апреля во дворе дома по улице Чекистов. Изверги сначала выпустили несколько пуль в животное, после чего жестоко растерзали.
Сюжет
Живодер
«Срочно ищем свидетелей жестокого убийства собаки. В ночь с 28 на 29 апреля на Чекистов насмерть расстреляли и порезали спящую безобидную собаку Досю прямо у подъезда. Данные камер изъяли, соседи опрошены, нужны еще свидетели», — сообщили в социальной сети неравнодушные тюменцы.
Фото: ЧС Тюмень

По словам местных жителей, год назад, в апреле 2023 года, аналогичное жестокое убийство бродячей собаки произошло во дворе дома по улице Лесопарковой — тогда живодеры расстреляли животное из ружья, после чего отнесли в кусты и нанесли полумертвому псу 15 ножевых ранений.

В настоящее время поисками извергов занимаются сотрудники полиции.

«По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки инциденту будет дана правовая оценка», — пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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