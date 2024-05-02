«Резали ножом мертвого пса»: на окраине Тюмени жестоко убили бездомную собаку

По словам местных жителей, год назад, в апреле 2023 года, аналогичное жестокое убийство бродячей собаки произошло во дворе дома по улице Лесопарковой — тогда живодеры расстреляли животное из ружья, после чего отнесли в кусты и нанесли полумертвому псу 15 ножевых ранений.