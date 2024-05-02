«Резали ножом мертвого пса»: на окраине Тюмени жестоко убили бездомную собаку

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
«Срочно ищем свидетелей жестокого убийства собаки. В ночь с 28 на 29 апреля на Чекистов насмерть расстреляли и порезали спящую безобидную собаку Досю прямо у подъезда. Данные камер изъяли, соседи опрошены, нужны еще свидетели», — сообщили в социальной сети неравнодушные тюменцы.
По словам местных жителей, год назад, в апреле 2023 года, аналогичное жестокое убийство бродячей собаки произошло во дворе дома по улице Лесопарковой — тогда живодеры расстреляли животное из ружья, после чего отнесли в кусты и нанесли полумертвому псу 15 ножевых ранений.
В настоящее время поисками извергов занимаются сотрудники полиции.
«По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки инциденту будет дана правовая оценка», — пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского микрорайона Антипино пожаловались на стаю бродячих собак, поселившуюся во дворе одного из домов. На днях свора загрызла мирно гуляющего кота.