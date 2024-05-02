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Тюменский депутат женился на экс-сотруднице пресс-службы губернатора ЯНАО

Тюменский депутат женился на экс-сотруднице пресс-службы губернатора ЯНАО

2 мая 2024, 09:47
Фото: из личного архива героев
Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин женился на бывшей сотруднице пресс-службы ЯНАО. Об этом народный избранник рассказал «Нашему городу»
Сюжет
Свадьба

 

Иван Вершинин и Виктория Тихонова зарегистрировали брак в тюменском ЗАГСе.

Как рассказали молодожены, у них будет классическая свадьба, на которую приглашены только родственники и близкие друзья. Так как Иван еще и профессиональный музыкант, то на ужине будет звучать живая музыка от друзей и коллег.

Известно, что Иван Вершинин состоит в тюменской фракции ЛДПР. Тихонова после переезда в Тюмень продолжила свою карьеру в компании «Страна Девелопмент».

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень возвращаются бренды, покинувшие Россию.

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