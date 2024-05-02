Тюменский депутат женился на экс-сотруднице пресс-службы губернатора ЯНАО

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Иван Вершинин и Виктория Тихонова зарегистрировали брак в тюменском ЗАГСе.
Как рассказали молодожены, у них будет классическая свадьба, на которую приглашены только родственники и близкие друзья. Так как Иван еще и профессиональный музыкант, то на ужине будет звучать живая музыка от друзей и коллег.
Известно, что Иван Вершинин состоит в тюменской фракции ЛДПР. Тихонова после переезда в Тюмень продолжила свою карьеру в компании «Страна Девелопмент».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень возвращаются бренды, покинувшие Россию.