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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

К защите лесов в Тюменской области подключились беспилотники

Над тюменскими лесами были замечены беспилотники

26 апреля 2024, 09:32
Фото: 1MI

К защите лесов в Тюменской области подключились беспилотники

В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 15 мая. Об этом рассказали в правительстве региона. Сейчас за лесами ведется наблюдение с помощью беспилотников, которые фиксируют нарушителей.

Рейды проходят ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. С начала противопожарного сезона уже выполнено 449 рейдов.

В патрулируемые территории вошли зоны, которые прилегают к лесу, места массового отдыха и заготовки древесины. Также с тюменцами проводят профилактические беседы.

В Тюменской области с начала пожароопасного сезона в этом году было выявлено пять нарушений. В Ялуторовском районе жители не убрали остатки древесины, в Абатском четверо жителей пришли в лес, несмотря на запрет. Всем грозит административная ответственность.

Ранее «Наш город» писал, что трассе Тюмень-Омск грозит подтопление.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень в кольце пожаров#Лес#Тюменская область#Предупреждение пожаров#Беспилотники
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