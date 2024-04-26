Над тюменскими лесами были замечены беспилотники

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Рейды проходят ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. С начала противопожарного сезона уже выполнено 449 рейдов.
В патрулируемые территории вошли зоны, которые прилегают к лесу, места массового отдыха и заготовки древесины. Также с тюменцами проводят профилактические беседы.
В Тюменской области с начала пожароопасного сезона в этом году было выявлено пять нарушений. В Ялуторовском районе жители не убрали остатки древесины, в Абатском четверо жителей пришли в лес, несмотря на запрет. Всем грозит административная ответственность.
Ранее «Наш город» писал, что трассе Тюмень-Омск грозит подтопление.