По поручению Дмитрия Артюхова ямальским бойцам передали крупную партию техники

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Накануне состоялась передача крупной партии транспорта, оборудования, средств вооружения для нужд ямальцев в зоне проведения спецоперации. Все необходимое для успешного выполнения задач закуплено по поручению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.
В воинские подразделения, в которых служат северяне, распределили 16 грузовых автомобилей ГАЗ «Садко-Некст» и 15 мощных квадроциклов с прицепами. Транспорт укомплектован запчастями, принадлежностями для ремонта и маскировочными сетями. Также бойцам передали дизель-генераторы, квадрокоптеры различного назначения и другое специальное военно-техническое имущество.
Дизельные грузовики «Садко-Некст» высокой проходимости хорошо зарекомендовали себя на бездорожье, при этом, по словам специалистов, они надежны и просты в эксплуатации. Транспорт будет использоваться для перевозки личного состава и транспортировки грузов.
Весь Ямал сплотился в помощи фронту: и предприятия, и наши жители. Почти каждую неделю из разных уголков Ямала уходят гуманитарные грузы. Крупные поставки организует правительство региона — в эти дни передаем нашим защитникам в зону СВО очередную партию техники: газели, квадроциклы. Все измеряется десятками единиц, и еще десятки на подходе — мы сейчас разместили заказ на дополнительные УАЗы. Помимо этого, передаем десятки единиц беспилотников и специальной техники. Все для того, чтобы наши бойцы не нуждались в таких важных помощниках на фронте, — отметил Дмитрий Артюхов.
Губернатор добавил, что каждый день от командиров подразделений, где служат жители Ямала, от спецпредставителя в зоне СВО приходят новые заявки. Их максимально оперативно отрабатывают власти округа, понимая, насколько это важно для выполнения боевых задач.
В настоящее время для нужд ямальцев приобретаются средства радиоэлектронной борьбы, оборудование разведки и наблюдения, беспилотные летательные аппараты, средства связи, вещевое обмундирование и комплекты броне- и спецзащиты. В скором времени планируется передача 10 автомобилей УАЗ: по пять 452-й модели («Буханка») и «Пикап».