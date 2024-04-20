По поручению Дмитрия Артюхова ямальским бойцам передали крупную партию техники

Дизельные грузовики «Садко-Некст» высокой проходимости хорошо зарекомендовали себя на бездорожье, при этом, по словам специалистов, они надежны и просты в эксплуатации. Транспорт будет использоваться для перевозки личного состава и транспортировки грузов.