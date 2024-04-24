В Тюмени умер известный спортсмен

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В 1990 году Сергей Панафидин начал заниматься велоспортом. Он окончил Омский институт физической культуры. Был членом сборной команды ЦС ДСО «Урожай», неоднократно побеждал в первенствах.
Был четырехкратным победителем Первенства СССР среди молодежи и победителем Всесоюзной велогонки в г. Душанбе.
Прощание со спортсменом пройдет 25 апреля с 9 до 10 утра в зале №2 Патрушево.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области осудили женщину за смерть трех детей.