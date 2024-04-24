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Published Сегодня, 12:41

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В Тюмени умер известный велоспортсмен Сергей Панафидин

В Тюмени умер известный спортсмен

24 апреля 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени умер известный велоспортсмен Сергей Панафидин

На 55-м году ушёл из жизни мастер спорта СССР по велоспорту Панафидин Сергей Николаевич. Такая информация появилась в социальных сетях Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В 1990 году Сергей Панафидин начал заниматься велоспортом. Он окончил Омский институт физической культуры. Был членом сборной команды ЦС ДСО «Урожай», неоднократно побеждал в первенствах.

Был четырехкратным победителем Первенства СССР среди молодежи и победителем Всесоюзной велогонки в г. Душанбе.

Прощание со спортсменом пройдет 25 апреля с 9 до 10 утра в зале №2 Патрушево.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области осудили женщину за смерть трех детей.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Смерть#Спортсмен
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