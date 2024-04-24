В Тюмени умер известный спортсмен

В Тюмени умер известный велоспортсмен Сергей Панафидин

На 55-м году ушёл из жизни мастер спорта СССР по велоспорту Панафидин Сергей Николаевич. Такая информация появилась в социальных сетях Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.