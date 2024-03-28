В Тюмени водитель BMW насмерть сбил 9-летнего школьника на велосипеде

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Водитель объяснил, что не успел заметить ребенка. По предварительным данным, мальчик пересекал дорогу на велосипеде вместе с другом, который двигался на самокате. Приятель в момент происшествия остался на тротуаре.
Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются специалистами Госавтоинспекции.
Ранее 11-летняя девочка пострадала в результате ДТП на Московском тракте в Тюмени. Известно, что юную пассажирку перевозили без удерживающего устройства.