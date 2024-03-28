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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Тюмени насмерть сбили 9-летнего мальчика на велосипеде

В Тюмени водитель BMW насмерть сбил 9-летнего школьника на велосипеде

28 марта 2024, 12:59
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени насмерть сбили 9-летнего мальчика на велосипеде

В Тюмени водитель BMW насмерть сбил 9-летнего ребенка. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе по адресу ул. Энергостроителей, 2.
Сюжет
ДТП

Водитель объяснил, что не успел заметить ребенка. По предварительным данным, мальчик пересекал дорогу на велосипеде вместе с другом, который двигался на самокате. Приятель в момент происшествия остался на тротуаре.

Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются специалистами Госавтоинспекции.

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Ранее 11-летняя девочка пострадала в результате ДТП на Московском тракте в Тюмени. Известно, что юную пассажирку перевозили без удерживающего устройства.

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