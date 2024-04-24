Тюменке вынесли приговор за смерть трех детей на пожаре

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Как рассказали в региональной прокуратуре, в суде установлено, что в ноябре 2023 года обвиняемая знала о неисправности электрической розетки в доме по улице Свердлова в Ялуторовске и включила в нее настольную электроплитку, что привело к пожару.
Женщина не предприняла попыток спасти людей, которые живут в доме и покинула место преступления. Огонь распространился на квартиру, в которой проживает многодетная семья. В результате пожара трое детей в возрасте 8, 11 и 15 лет погибли от отравления угарным газом. Накануне этого обвиняемая избила свою мать и угрожала ей убийством.
Суд отправил женщину в колонию общего режима на 3,5 года.
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