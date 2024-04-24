Тюменке вынесли приговор за смерть трех детей на пожаре

Женщина не предприняла попыток спасти людей, которые живут в доме и покинула место преступления. Огонь распространился на квартиру, в которой проживает многодетная семья. В результате пожара трое детей в возрасте 8, 11 и 15 лет погибли от отравления угарным газом. Накануне этого обвиняемая избила свою мать и угрожала ей убийством.