Роспотребнадзор провел проверку тюменской воды на гепатит А и другие инфекции

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В мобильной лаборатории воду проверили на аденовирусы, ротовирусы, гепатит А и других инфекции. К счастью, ничего не нашли.
В Ишиме и селе Казанском снабжающие жителей водой организации перевели оборудование на повышенный режим хлорирования. Воду, которая привозят в нуждающиеся в ней населенные пункты, постоянно проверяют на безопасность.
В Тюменской области тем временем продолжают вакцинировать людей от гепатита А и брюшного тифа.
Ранее «Наш город» писал, что к селу Абатскому подобралась катастрофа.