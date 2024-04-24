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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:15

Роспотребнадзор провел проверку тюменской воды на гепатит А и другие инфекции

Роспотребнадзор провел проверку тюменской воды на гепатит А и другие инфекции

24 апреля 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области Роспотребнадзор отобрал на исследование уже 2156 проб воды. В том числе 511 проб из рек Ишим и Тобол, поскольку паводковая вода может быть опасна для здоровья жителей.

 

В мобильной лаборатории воду проверили на аденовирусы, ротовирусы, гепатит А и других инфекции. К счастью, ничего не нашли.

В Ишиме и селе Казанском снабжающие жителей водой организации перевели оборудование на повышенный режим хлорирования. Воду, которая привозят в нуждающиеся в ней населенные пункты, постоянно проверяют на безопасность.

В Тюменской области тем временем продолжают вакцинировать людей от гепатита А и брюшного тифа.

Ранее «Наш город» писал, что к селу Абатскому подобралась катастрофа.

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