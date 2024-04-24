Роспотребнадзор провел проверку тюменской воды на гепатит А и другие инфекции

В Тюменской области Роспотребнадзор отобрал на исследование уже 2156 проб воды. В том числе 511 проб из рек Ишим и Тобол, поскольку паводковая вода может быть опасна для здоровья жителей.

Сюжет Паводок в Тюменской области в 2024 году