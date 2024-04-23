Для эвакуации машин из зон паводка в Тобольске подготовили парковки

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В Тобольске продолжается подготовка к паводку. Там для автомобилистов организовали охраняемые парковочные пространства, рассказал в своем Телеграм-канале глава города Максим Афанасьев.
Всего в городе зарезервированы три парковки на 370 машиномест. Свои автомобили можно будет оставить на стадионе «Тобол», в 15 микрорайоне в районе сквера «Семьи, любви и верности» и на площадке ДОСААФ России.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске построят две гостиницы. Первая будет располагаться рядом с Аптекарским садом, вторая — на Хохрякова.