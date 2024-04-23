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Published Сегодня, 07:55

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В Тобольске для эвакуированных из зоны паводка машин подготовили парковки

Для эвакуации машин из зон паводка в Тобольске подготовили парковки

23 апреля 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney

В Тобольске для эвакуированных из зоны паводка машин подготовили парковки

Всего в городе организовали три парковочных пространства. Они рассчитаны на 370 машиномест.

В Тобольске продолжается подготовка к паводку. Там для автомобилистов организовали охраняемые парковочные пространства, рассказал в своем Телеграм-канале глава города Максим Афанасьев.

Всего в городе зарезервированы три парковки на 370 машиномест. Свои автомобили можно будет оставить на стадионе «Тобол», в 15 микрорайоне в районе сквера «Семьи, любви и верности» и на площадке ДОСААФ России.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске построят две гостиницы. Первая будет располагаться рядом с Аптекарским садом, вторая — на Хохрякова.

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