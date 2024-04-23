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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

Из-за паводка в Абатском районе ограничили движение на двух дорогах

Из-за паводка ограничили движение на двух дорогах в Абатском районе

23 апреля 2024, 07:24
Фото: 1MI

Из-за паводка в Абатском районе ограничили движение на двух дорогах

Ограничения введены на трассе Тюмень — Омск и подъезде к деревне Бурдина. Обе дороги затопило.

Из-за перелива воды через проезжую часть в Абатском районе ограничили движение на двух дорогах. Ограничения затронули участок с 3 по 5 километр трассы Тюмень — Ишим — Омск и участок с 0 по 1 километр подъезда к деревне Бурдина.

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что на этих участках выставлены дорожные знаки. Также там дежурят наряды ДПС.

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Кроме того, в Абатском районе частично затопило дороги Максимова — Земляная, Максимова — Водолазово, Фирсова — Бурдина и Фирсова — Репьева. В Ишимском районе ограничения движения ввели на всей дороге от Макарова до Налимова.

Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе объявили экстренную эвакуацию населения. В районе развернуты пункты временного размещения и хранения вещей.

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