Из-за паводка ограничили движение на двух дорогах в Абатском районе

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Из-за перелива воды через проезжую часть в Абатском районе ограничили движение на двух дорогах. Ограничения затронули участок с 3 по 5 километр трассы Тюмень — Ишим — Омск и участок с 0 по 1 километр подъезда к деревне Бурдина.
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что на этих участках выставлены дорожные знаки. Также там дежурят наряды ДПС.
Кроме того, в Абатском районе частично затопило дороги Максимова — Земляная, Максимова — Водолазово, Фирсова — Бурдина и Фирсова — Репьева. В Ишимском районе ограничения движения ввели на всей дороге от Макарова до Налимова.
Ранее «Наш город» писал, что в Абатском районе объявили экстренную эвакуацию населения. В районе развернуты пункты временного размещения и хранения вещей.