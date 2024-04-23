Из-за паводка ограничили движение на двух дорогах в Абатском районе

Из-за перелива воды через проезжую часть в Абатском районе ограничили движение на двух дорогах. Ограничения затронули участок с 3 по 5 километр трассы Тюмень — Ишим — Омск и участок с 0 по 1 километр подъезда к деревне Бурдина.