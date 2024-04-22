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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:57

В Тюмени спасли ребенка, родившегося весом в 1,5 килограмма

В Тюмени спасли ребенка, родившегося весом в 1,5 килограмма

22 апреля 2024, 13:55
Фото: 1MI
Появление ребенка в семье Бабичевых, проживающих в Ишиме, планировалось в ноябре, но случилось непредвиденное: начались преждевременные роды. Женщина была экстренно доставлена в областную больницу Ишима.
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Дети

Появление ребенка в семье Бабичевых, проживающих в Ишиме, планировалось в ноябре, но случилось непредвиденное: начались преждевременные роды. Женщина была экстренно доставлена в областную больницу Ишима.

Как рассказала заведующая Перинатальным центром Татьяна Булатова, у беременной началась преждевременная отслойка плаценты. Тогда врачи приняли решение проводить операцию — кесарево сечение, сообщает региональный депздрав. На свет появилась девочка весом в 1440 граммов.

Все это было чревато последствиями: у ребенка нарушилось кровообращение, началась гипоксия. В перинатальном центре Тюмени девочка находилась месяц — она была подключена к специальным аппаратам. Родители могли навещать ее 2-3 раза в неделю.

Сегодня девочке уже 7 месяцев, она не отстает в развитии. Мама малышки поблагодарила тюменских врачей за спасение жизни своего ребенка.

Ранее «Наш город» писал, что жителям деревни в Тюменской области доставили гуманитарную помощь, так как большая вода отрезала их от внешнего мира.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Ребенок#Дети#Тюменская область
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