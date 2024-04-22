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Жителям пострадавшей деревни в Тюменской области доставили еду и воду

Отрезало водой от цивилизации: жителям тюменской деревни доставили гумпомощь

22 апреля 2024, 13:31
Фото: 1MI

Жителям пострадавшей деревни в Тюменской области доставили еду и воду

Большая вода отрезала 168 жителей деревни Малая Ченчерь от внешнего мира. Люди не могут выехать из деревни, даже большие фуры не в состоянии проехать по размытым дорогам, чтобы доставить пострадавшим питьевую воду и продукты

Паводок в деревню пришел ночью и буквально за три часа затопил дома. Единственная дорога превратилась в озеро, а добраться до деревни можно только на лодке. В последний раз такое было в 2017 году.

Вода продолжает прибывать. «Народный фронт» доставил жителям деревни гуманитарную помощь. В груз вошли еда, вода, средства гигиены. Чтобы добраться до деревни, пришлось ехать более 500 километров, а затем плыть на лодке в темноте, рассказала «Нашему городу» пресс-секретарь регионального отделения «Народного фронта» в Тюменской области Алена Федотова.

Это первая партия собранной за неделю гуманитарной помощи. Ее решили направить в Казанский район, где ситуация остается самой напряженной.

Народный фронт продолжает сбор для пострадавших от паводка. Принести необходимые вещи можно будет по адресу: ул. Ленина, 69а в Тюмени.

Как рассказала Алена Федотова нашему изданию, сейчас пострадавшим больше всего необходимы продукты, вода и различные средства гигиены для детей. Гуманитарную помощь собирают неделю, а затем направляют в деревни, которые страдают от стихии больше всего.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменской деревне спасли пенсионера.

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