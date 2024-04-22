Отрезало водой от цивилизации: жителям тюменской деревни доставили гумпомощь

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Паводок в деревню пришел ночью и буквально за три часа затопил дома. Единственная дорога превратилась в озеро, а добраться до деревни можно только на лодке. В последний раз такое было в 2017 году.
Вода продолжает прибывать. «Народный фронт» доставил жителям деревни гуманитарную помощь. В груз вошли еда, вода, средства гигиены. Чтобы добраться до деревни, пришлось ехать более 500 километров, а затем плыть на лодке в темноте, рассказала «Нашему городу» пресс-секретарь регионального отделения «Народного фронта» в Тюменской области Алена Федотова.
Это первая партия собранной за неделю гуманитарной помощи. Ее решили направить в Казанский район, где ситуация остается самой напряженной.
Народный фронт продолжает сбор для пострадавших от паводка. Принести необходимые вещи можно будет по адресу: ул. Ленина, 69а в Тюмени.
Как рассказала Алена Федотова нашему изданию, сейчас пострадавшим больше всего необходимы продукты, вода и различные средства гигиены для детей. Гуманитарную помощь собирают неделю, а затем направляют в деревни, которые страдают от стихии больше всего.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменской деревне спасли пенсионера.