Боялся за имущество: из тюменской деревни насильно эвакуировали пожилого мужчину

Сегодня спасатели эвакуировали пожилого мужчину из деревни Кошкарагай в Ишимской районе. Он отказывался покидать опасную зону из-за того, что боялся за имущество. /Свою супругу он заблаговременно отвез в пункт временного размещения, а сам остался сторожить дом.