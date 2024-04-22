Боялся за имущество: из тюменской деревни насильно эвакуировали пожилого мужчину

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Сегодня спасатели эвакуировали пожилого мужчину из деревни Кошкарагай в Ишимской районе. Он отказывался покидать опасную зону из-за того, что боялся за имущество. /Свою супругу он заблаговременно отвез в пункт временного размещения, а сам остался сторожить дом.
Спасатели вывезли пенсионера из зоны затопления и успокоили его. Дома тюменце в зоне паводка охраняются полицейскими круглосуточно. Жителей призвали не рисковать жизнью, а немедленно эвакуироваться. Адреса, где можно оставить ценные вещи, смотрите на сайте паводок72.рф
Ранее «Наш город» писал, что Абатский район на днях накроет большая вода.