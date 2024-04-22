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Боялся за имущество: из тюменской деревни насильно эвакуировали пожилого мужчину

Боялся за имущество: из тюменской деревни насильно эвакуировали пожилого мужчину

22 апреля 2024, 13:10
Фото: 1MI
В Тюменской области продолжается экстренная эвакуация жителей населенных пунктов, которым грозит потопление.

Сегодня спасатели эвакуировали пожилого мужчину из деревни Кошкарагай в Ишимской районе. Он отказывался покидать опасную зону из-за того, что боялся за имущество. /Свою супругу он заблаговременно отвез в пункт временного размещения, а сам остался сторожить дом.

Спасатели вывезли пенсионера из зоны затопления и успокоили его. Дома тюменце в зоне паводка охраняются полицейскими круглосуточно. Жителей призвали не рисковать жизнью, а немедленно эвакуироваться. Адреса, где можно оставить ценные вещи, смотрите на сайте паводок72.рф

Ранее «Наш город» писал, что Абатский район на днях накроет большая вода.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#МЧС#Эвакуация#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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