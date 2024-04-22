В Тюмени организаторов казино оштрафовали на 400 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Было установлено, что одна из коммерческих организаций города предоставила другой помещение, в котором с декабря 2021 до июня 2023 года было организовано заведение для азартных игр. Там были установлены игровые автоматы с выходом в Интернет.
Доступ к казино имели только постоянные и проверенные клиенты.
По постановлению прокуратуры коммерческие организации привлечены и оштрафованы на 400 тыс. рублей каждая.
Ранее «Наш город» писал, как в Тюмени можно законно заработать в майские праздники.