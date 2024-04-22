nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Тюмени организаторов казино оштрафовали на 400 тысяч рублей

В Тюмени организаторов казино оштрафовали на 400 тысяч рублей

22 апреля 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени группу юридических лиц привлекли к административной ответственности за организацию незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что одна из коммерческих организаций города предоставила другой помещение, в котором с декабря 2021 до июня 2023 года было организовано заведение для азартных игр. Там были установлены игровые автоматы с выходом в Интернет.

Доступ к казино имели только постоянные и проверенные клиенты.

По постановлению прокуратуры коммерческие организации привлечены и оштрафованы на 400 тыс. рублей каждая.

Ранее «Наш город» писал, как в Тюмени можно законно заработать в майские праздники.

Читайте также:
Колесо фортуны остановилось: тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казиноТюменец упал с моста Влюбленных в реку и остался живПодъем воды остановился: Уровень воды в реке Ишим замер на на отметке 10,64 метра
#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Прокурор Тюменской области#Криминал#Подпольное казино
Подпишитесь
Рекорд столетия: в чем истинная причина жутких паводков в Тюменской области?
Сегодня, 07:46
Паводки не помогут тюменской Туре избежать обмеления
Сегодня, 08:24
Житель Тюменской области поймал необычную рыбу из-за паводка
Сегодня, 11:37
Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?
Сегодня, 08:08
Пытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури
Сегодня, 09:14
Влюбись в Тюмень за один день. Как узнать и полюбить город, пройдя его пешком
Сегодня, 11:47
"