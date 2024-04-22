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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Жители Тюменской области потратили на бары и рестораны 6 миллиардов рублей

На бары и рестораны тюменцы потратили 6 миллиардов рублей за год

22 апреля 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney

Жители Тюменской области потратили на бары и рестораны 6 миллиардов рублей

На заведения общественного питания жители региона стали тратить на 8,8% больше. В расчете на одного человека расходы превышают две тысячи рублей в месяц.

За год жители Тюменской области потратили на бары и рестораны 6.6 миллиарда рублей. За этот период оборот заведений общепита вырос на 8,8%, сообщает Росстат.

С учетом данных о численности населения, расходы на каждого жителя региона составляют более двух тысяч рублей в месяц. Для сравнения, за 2022 год тюменцы потратили на общепит 5.8 миллиарда рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени закрылся популярный ресторан азиатской кухни. Он проработал пять лет.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Статистика#Ресторан#Заведения#Общепит
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