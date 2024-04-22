На бары и рестораны тюменцы потратили 6 миллиардов рублей за год

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
За год жители Тюменской области потратили на бары и рестораны 6.6 миллиарда рублей. За этот период оборот заведений общепита вырос на 8,8%, сообщает Росстат.
С учетом данных о численности населения, расходы на каждого жителя региона составляют более двух тысяч рублей в месяц. Для сравнения, за 2022 год тюменцы потратили на общепит 5.8 миллиарда рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени закрылся популярный ресторан азиатской кухни. Он проработал пять лет.