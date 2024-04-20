Запрет на посещение лесов в Тюменской области хотят продлить

Особый пожарный режим и пожароопасный сезон в лесах в Тюменской области действуют с 5 апреля 2024 года. Согласно постановлению, они введены на срок до 24 апреля включительно. В период особого пожарного режима и пожароопасного сезона жителям региона запрещено посещать лес, сжигать мусор и сухостой, использовать пиротехнические изделия.