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Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлят до 15 мая

Запрет на посещение лесов в Тюменской области хотят продлить

20 апреля 2024, 05:30
Фото: 1MI

Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлят до 15 мая

Особый противопожарный режим в Тюменской области планируют подлить до 15 мая 2024 года. Проект изменений в действующее постановление «О введении особого противопожарного режима» подготовил департамент лесного комплекса региона.
«Продлить запрет на посещение лесов гражданами с 25 апреля до 15 мая 2024 года», — указано в документе.

Постановление вступит в силу 25 апреля 2024 года в случае подписания губернатором области Александром Моором.

Особый пожарный режим и пожароопасный сезон в лесах в Тюменской области действуют с 5 апреля 2024 года. Согласно постановлению, они введены на срок до 24 апреля включительно. В период особого пожарного режима и пожароопасного сезона жителям региона запрещено посещать лес, сжигать мусор и сухостой, использовать пиротехнические изделия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области наступление пожароопасного сезона специалисты Федерального агентства лесного хозяйства прогнозируют в мае этого года. По оценкам Авиалесохраны, в этом году в регионе вероятно превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности.

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