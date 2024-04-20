Запрет на посещение лесов в Тюменской области хотят продлить

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
«Продлить запрет на посещение лесов гражданами с 25 апреля до 15 мая 2024 года», — указано в документе.
Постановление вступит в силу 25 апреля 2024 года в случае подписания губернатором области Александром Моором.
Особый пожарный режим и пожароопасный сезон в лесах в Тюменской области действуют с 5 апреля 2024 года. Согласно постановлению, они введены на срок до 24 апреля включительно. В период особого пожарного режима и пожароопасного сезона жителям региона запрещено посещать лес, сжигать мусор и сухостой, использовать пиротехнические изделия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области наступление пожароопасного сезона специалисты Федерального агентства лесного хозяйства прогнозируют в мае этого года. По оценкам Авиалесохраны, в этом году в регионе вероятно превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности.