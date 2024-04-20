Критическая отметка преодолена: в Ишиме уровень воды поднялся за сутки на 2,21 метра

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Ишиме по гидропосту в Ильинке уровень воды снизился за сутки на 12 сантиметров и составляет 872 сантиметров выше нуля поста. В реке Ишим в Викулово и Абатском вода прибыла за последние 24 часа на 23 и 61 сантиметр соответственно — уровень воды составляет 424 и 583 сантиметра выше нуля поста.
В Тоболе (Ялуторовск) уровень воды за сутки поднялся на 2 сантиметра — до 454 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 850 см), в Туре (Тюмень) вода прибыла на 15 сантиметров до отметки 312 см выше нуля поста.
В Иртыше (Тобольск) уровень воды повысился на 23 сантиметра до отметки 285 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 853 сантиметра), в Иртыше в Увате вода прибыла на 60 сантиметров достигла отметки 670 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 1285 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области эвакуировали порядка 2 тысяч человек из-за паводка. Около 300 из них находятся в пунктах временного размещения. Подтопленными в регионе остаются 93 жилых дома в Казанском районе.