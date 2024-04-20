Критическая отметка преодолена: в Ишиме уровень воды поднялся за сутки на 2,21 метра

В Ишиме по гидропосту в Ильинке уровень воды снизился за сутки на 12 сантиметров и составляет 872 сантиметров выше нуля поста. В реке Ишим в Викулово и Абатском вода прибыла за последние 24 часа на 23 и 61 сантиметр соответственно — уровень воды составляет 424 и 583 сантиметра выше нуля поста.