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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Губернатор Моор рассказал, сколько выплатят пострадавшим от паводка

Выплаты пострадавшим от паводка: сколько получат тюменцы?

19 апреля 2024, 09:33
Фото: 1MI

Губернатор Моор рассказал, сколько выплатят пострадавшим от паводка

В регионе подтопило уже более 90 домов. Семьи, пострадавшие от паводка, получат выплаты на первоочередные нужды.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение по выплатам пострадавшим от паводка. Об этом глава региона рассказал в своем Телеграм-канале.

«Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов. Людям трудно. Выплатим семьям, чьи дома подтопило, 50 тысяч рублей на первоочередные нужды», — сообщил губернатор.
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Как подать заявление?

Для получения выплаты не нужно собирать документы — потребуется только заявление. Его можно оформить:

  • В пунктах временного размещения;
  • В МФЦ;
  • В учреждении соцобслуживания по месту жительства;
  • На портале Госуслуг.

При оформлении заявления при себе нужно иметь паспорт и реквизиты банковского счета. Вопрос дальнейшей материальной помощи будет решаться после осмотра жилья комиссией.

Ранее «Наш город» сообщал, что в период паводка пенсии будут выплачиваться досрочно. Их также будут доставлять в пункты временного размещения.

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