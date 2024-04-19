Выплаты пострадавшим от паводка: сколько получат тюменцы?

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение по выплатам пострадавшим от паводка. Об этом глава региона рассказал в своем Телеграм-канале.
«Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов. Людям трудно. Выплатим семьям, чьи дома подтопило, 50 тысяч рублей на первоочередные нужды», — сообщил губернатор.
Для получения выплаты не нужно собирать документы — потребуется только заявление. Его можно оформить:
При оформлении заявления при себе нужно иметь паспорт и реквизиты банковского счета. Вопрос дальнейшей материальной помощи будет решаться после осмотра жилья комиссией.
Ранее «Наш город» сообщал, что в период паводка пенсии будут выплачиваться досрочно. Их также будут доставлять в пункты временного размещения.