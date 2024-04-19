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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

На выходных в Тюмени потеплеет до +28

В Тюмень идет 27-градусная жара. Надолго?

19 апреля 2024, 08:32
Фото: 1MI

На выходных в Тюмени потеплеет до +28

В предстоящие выходные дни в Тюменскую область придет по-летнему жаркая погода. По прогнозам метеорологов, в субботу столбики термометров в регионе поднимутся днем до +22…+27, в ночные часы покажут +8…+13. День пройдет без осадков, скорость ветра составит 5-12 м/с.

В воскресенье, 21 апреля, максимальная дневная температура воздуха составит +22…+25. При этом усилится ветер — порывы будут достигать 15 м/с. Ночью ожидается резкое похолодание — столбики термометров опустятся до +4….+9, местами до -1. В понедельник, 22 апреля, жара отступит — максимальная дневная температура воздуха составит +11…+16.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени предстоящий уик-энд также будет жарки — в субботу метеорологи обещают до +28. В воскресенье температура воздуха составит +11…+21. В понедельник похолодает до +7….+17, во вторник, 23 марта, погода окончательно испортится — пойдет дождь, а максимальная температура воздуха не превысит +7.

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