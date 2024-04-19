В Тюмень идет 27-градусная жара. Надолго?

В Тюмени предстоящий уик-энд также будет жарки — в субботу метеорологи обещают до +28. В воскресенье температура воздуха составит +11…+21. В понедельник похолодает до +7….+17, во вторник, 23 марта, погода окончательно испортится — пойдет дождь, а максимальная температура воздуха не превысит +7.