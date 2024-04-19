Большая вода подступает: уровень воды в Ишиме продолжает расти

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
«Мы столкнулись с масштабным паводком. Такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
По его словам, в настоящее время в Казанском и Ишимском районах продолжаются работы по укреплению дамб и отсыпке дорог. Ведется круглосуточный мониторинг состояния гидротехнических сооружений.
Отметим, под данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГСМ, в реке Ишим в районе села Ильинка за последние сутки уровень воды понизился на 2 сантиметра и в настоящее время составляет 883 см выше нулевой отметки. В реке Ишим в районе города Ишим за последние четыре часа вода прибыла на 60 сантиметров. Уровень воды достиг 750 см выше нуля поста при критической отметке 850 см.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за паводка в Курганской области сегодня перекроют федеральную трассу «Иртыш» до Тюмени — с 0 по 86 километры.