Большая вода подступает: уровень воды в Ишиме продолжает расти

Отметим, под данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГСМ, в реке Ишим в районе села Ильинка за последние сутки уровень воды понизился на 2 сантиметра и в настоящее время составляет 883 см выше нулевой отметки. В реке Ишим в районе города Ишим за последние четыре часа вода прибыла на 60 сантиметров. Уровень воды достиг 750 см выше нуля поста при критической отметке 850 см.