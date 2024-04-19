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Паводок в Тюменской области достиг исторического рекорда 1947 года

Большая вода подступает: уровень воды в Ишиме продолжает расти

19 апреля 2024, 07:27
Фото: 1MI

Паводок в Тюменской области достиг исторического рекорда 1947 года

Тюменские власти опубликовали видеосъемку паводка в Казанском районе и Ишиме. На кадрах видно, что большая вода подступает к населенным пунктам муниципалитета.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области
«Мы столкнулись с масштабным паводком. Такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, в настоящее время в Казанском и Ишимском районах продолжаются работы по укреплению дамб и отсыпке дорог. Ведется круглосуточный мониторинг состояния гидротехнических сооружений.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Отметим, под данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГСМ, в реке Ишим в районе села Ильинка за последние сутки уровень воды понизился на 2 сантиметра и в настоящее время составляет 883 см выше нулевой отметки. В реке Ишим в районе города Ишим за последние четыре часа вода прибыла на 60 сантиметров. Уровень воды достиг 750 см выше нуля поста при критической отметке 850 см.

Вода в Ишиме поднялась за сутки на 2,28 метра
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