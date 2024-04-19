Половодье в Ишиме начнется в ближайшие часы

В настоящее время уровень воды в Ишиме в районе одноименного города составляет 750 сантиметров выше нуля поста — за период с 8 утра до полудня вода в реке прибыла на 60 сантиметров. Немногим более чем за сутки уровень воды повысился почти на три метра.