Половодье в Ишиме начнется в ближайшие часы

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
«С 19 по 20 апреля 2024 г. в р. Ишим у г. Ишим ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ (ОЯ = 850 см) с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий. Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — указано в сообщении специалистов.
В настоящее время уровень воды в Ишиме в районе одноименного города составляет 750 сантиметров выше нуля поста — за период с 8 утра до полудня вода в реке прибыла на 60 сантиметров. Немногим более чем за сутки уровень воды повысился почти на три метра.
В Ишимском районе продолжаются работы по укреплению и наращиванию высоты дамбы. В населенных пунктах Плешково и Кашкаргай около сотни специалистов МЧС помогают возводить временные земляные насыпи. Мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений ведется в круглосуточном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области от наводнения-2024 могут пострадать более сотни населенных пунктов, 6,3 тысячи жилых домов, 17,5 тысячи человек. В настоящее время от паводка пострадали уже 93 дома в Казанском районе.