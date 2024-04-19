Срочная эвакуация: жителей деревень и поселков Ишимского района экстренно эвакуиаруют

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме и Ишимском районе в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды в реке до опасных отметок. В настоящее время в Ишиме вода достигла отметки 750 см выше нуля поста. За период с 8 часов утра 18 апреля до 12 часов дня 19 апреля вода прибыла в реке на 2,88 метра.