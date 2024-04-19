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В Ишимском районе срочно эвакуируют жителей деревень и поселков

Срочная эвакуация: жителей деревень и поселков Ишимского района экстренно эвакуиаруют

19 апреля 2024, 08:03
Фото: 1MI

В Ишимском районе срочно эвакуируют жителей деревень и поселков

В Ишимском районе началась срочная эвакуация населения. Из-за угрозы паводка в муниципалитете экстренно эвакуируют жителей деревень Синицина и Симанова, поселков Детский Дом, Дом Отдыха, Санаторий.
«Срочная эвакуация! Возьмите документы белье и лекарства», — указано в сообщении администрации Ишимского района.

Узнать адрес ближайшего ПВР можно по телефону 122 (кнопка 3).

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме и Ишимском районе в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды в реке до опасных отметок. В настоящее время в Ишиме вода достигла отметки 750 см выше нуля поста. За период с 8 часов утра 18 апреля до 12 часов дня 19 апреля вода прибыла в реке на 2,88 метра.

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