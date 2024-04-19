Срочная эвакуация: жителей деревень и поселков Ишимского района экстренно эвакуиаруют

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
«Срочная эвакуация! Возьмите документы белье и лекарства», — указано в сообщении администрации Ишимского района.
Узнать адрес ближайшего ПВР можно по телефону 122 (кнопка 3).
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме и Ишимском районе в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды в реке до опасных отметок. В настоящее время в Ишиме вода достигла отметки 750 см выше нуля поста. За период с 8 часов утра 18 апреля до 12 часов дня 19 апреля вода прибыла в реке на 2,88 метра.