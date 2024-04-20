В Тюмени ищут сотни специалистов, знающих китайский язык

В целом по Уральскому федеральному округу в первом квартале этого года было открыто 540 таких вакансий, что на 56% больше, чем в 2023 году. По России рост составил 70% — за три месяца российскими компаниями было опубликовано более 9 тысяч предложений, сообщили аналитики HeadHunter.