В Тюмени ищут сотни специалистов, знающих китайский язык

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В целом по Уральскому федеральному округу в первом квартале этого года было открыто 540 таких вакансий, что на 56% больше, чем в 2023 году. По России рост составил 70% — за три месяца российскими компаниями было опубликовано более 9 тысяч предложений, сообщили аналитики HeadHunter.
При этом чаще всего сотрудники, знающие китайских язык, требовались в таких отраслях как отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД», «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование», «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Сельское хозяйство». Медиана заработной платы выросла на 18% и достигла 82,4 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский военный комиссариат разместил свыше 100 вакансий для контрактников — требуются снайперы, стрелки и командиры.