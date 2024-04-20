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В Тюменской области в 2 раза вырос на работников со знанием китайского языка

В Тюмени ищут сотни специалистов, знающих китайский язык

20 апреля 2024, 11:31
Фото: 1MI

В Тюменской области в 2 раза вырос на работников со знанием китайского языка

Уровень спроса на специалистов со знанием китайского языка резко вырос в Тюменской области. По итогам первого квартала этот показатель увеличился в два раза — число вакансий превысило 115.

В целом по Уральскому федеральному округу в первом квартале этого года было открыто 540 таких вакансий, что на 56% больше, чем в 2023 году. По России рост составил 70% — за три месяца российскими компаниями было опубликовано более 9 тысяч предложений, сообщили аналитики HeadHunter.

При этом чаще всего сотрудники, знающие китайских язык, требовались в таких отраслях как отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД», «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование», «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Сельское хозяйство». Медиана заработной платы выросла на 18% и достигла 82,4 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский военный комиссариат разместил свыше 100 вакансий для контрактников — требуются снайперы, стрелки и командиры.

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