Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома выпал человек

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 7:20 утра, бригада медиков прибыла на место ЧП в 7:26. К сожалению, пациент скончался до приезда врачей.
Данный случай — уже второй за последние сутки. Накануне в Тюмени из окна многоэтажки по улице Менделеева выпал подросток. По словам знакомых погибшего, у ребенка были проблемы в общении с окружающими. Причины гибели ребенка выясняет Следственный комитет.