Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома выпал человек

В Тюмени из окна дома выпал человек

Трагедия произошла в субботу рано утром в Тюмени. Из окна квартиры на седьмом этаже в доме по улице Ткацкий проезд, 5, выпал человек. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.