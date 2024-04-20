nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Тюмени из окна дома выпал человек

Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома выпал человек

20 апреля 2024, 10:17
Фото: 1MI

В Тюмени из окна дома выпал человек

Трагедия произошла в субботу рано утром в Тюмени. Из окна квартиры на седьмом этаже в доме по улице Ткацкий проезд, 5, выпал человек. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 7:20 утра, бригада медиков прибыла на место ЧП в 7:26. К сожалению, пациент скончался до приезда врачей.

Данный случай — уже второй за последние сутки. Накануне в Тюмени из окна многоэтажки по улице Менделеева выпал подросток. По словам знакомых погибшего, у ребенка были проблемы в общении с окружающими. Причины гибели ребенка выясняет Следственный комитет.

Читайте также:
Аномальный коллапс: трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробкиМиллионы рублей потратили в Тюмени на реновацию ночного клуба «Пещера»Вода в Ишиме поднялась за считанные часы почти на полметра
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Человек выпал из окна
Подпишитесь
Два метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?
Вчера, 06:33
Выплаты пострадавшим от паводка: сколько получат тюменцы?
Вчера, 09:33
На смену паводку в Тюменскую область придут пожары. Когда?
Вчера, 06:06
Тест «Великие люди»: сможете ли вы узнать известных личностей по фото?
Вчера, 08:12
«Люди в Тюмени стали озлобленными»: откровения кондуктора о пассажирах
Вчера, 08:53
Тюменцы на заправках «Лукойл» не могут расплатиться за бензин
Вчера, 10:55
"