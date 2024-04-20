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На реновацию тюменской «Пещеры» потратили 160 миллионов рублей

Миллионы рублей потратили в Тюмени на реновацию ночного клуба «Пещера»

20 апреля 2024, 09:00
Фото: 2 ГИС

На реновацию тюменской «Пещеры» потратили 160 миллионов рублей

На реконструкцию здания бывшего ночного клуба «Пещера» ушло более 160 миллионов рублей. Такая сумма была затрачена на открытие комплекса «Парковый».

По словам главы редевелоперской компании «Колесник», которая вела работы, Сергея Колесника, 75 миллионов рублей было вложено в проект якорного арендатора — семейного ресторана «АндерСон».

Кафе занимает 800 квадратных метров площади нового комплекса «Парковый» — три этажа и террасу.

По словам Колесника, комплекс «Парковый» стал первым, который компания реализовала в рамках новой инвестиционной модели. Если ранее организация ремонтировала устаревшее здание, а затем продавала его, то в данном случае компания взяла на себя роль управляющей компании.

«Мы решили внедрить такую модель по запросу инвесторов. В будущем хотим перейти на такой способ реализации своих объектов полностью», — пояснил Сергей Колесник РБК Тюмень.

Напомним, здание бывшего ночного клуба «Пещера» на Ямской компания «Колесник» выкупила в 2022 году. Работы по строительству были начаты в 2023 году.

Ранее «Наш Город» писал, что холдинг «МаксиМ» откроет в Краснодарском крае, в Сочи, корейский ресторан Chicko. По предварительным данным, на открытие заведения будет затрачено от 50 до 70 миллионов рублей.

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