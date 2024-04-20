Миллионы рублей потратили в Тюмени на реновацию ночного клуба «Пещера»

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По словам главы редевелоперской компании «Колесник», которая вела работы, Сергея Колесника, 75 миллионов рублей было вложено в проект якорного арендатора — семейного ресторана «АндерСон».
Кафе занимает 800 квадратных метров площади нового комплекса «Парковый» — три этажа и террасу.
По словам Колесника, комплекс «Парковый» стал первым, который компания реализовала в рамках новой инвестиционной модели. Если ранее организация ремонтировала устаревшее здание, а затем продавала его, то в данном случае компания взяла на себя роль управляющей компании.
«Мы решили внедрить такую модель по запросу инвесторов. В будущем хотим перейти на такой способ реализации своих объектов полностью», — пояснил Сергей Колесник РБК Тюмень.
Напомним, здание бывшего ночного клуба «Пещера» на Ямской компания «Колесник» выкупила в 2022 году. Работы по строительству были начаты в 2023 году.
Ранее «Наш Город» писал, что холдинг «МаксиМ» откроет в Краснодарском крае, в Сочи, корейский ресторан Chicko. По предварительным данным, на открытие заведения будет затрачено от 50 до 70 миллионов рублей.