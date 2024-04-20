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Updated Сегодня, 10:47

Спасатели ХМАО прибыли на борьбу с паводком в Тюменскую область

Ишимский поселок может уйти под воду — вода подошла к многоэтажкам. Фото

20 апреля 2024, 08:09
Фото: 1MI

Спасатели ХМАО прибыли на борьбу с паводком в Тюменскую область

Аэромобильная группировка спасателей в составе 52 человек прибыла в Тюменскую область из Югры для борьбы с паводком. Сотрудники МЧС будут вести мониторинг обстановки и уровня воды на водной акватории, вести работы по эвакуации и спасению людей из зон затопления.

На территории региона югорские спасатели пробудут в течение минимум двух недель, сообщили в пресс-службе МЧС Югры.

Также в регион прибыли дополнительно порядка 20 специалистов МЧС еще из двух российских регионов. Дополнительно в Тюменскую область доставлено 7 единиц техники и 5 плавсредств. Группировка спасателей уже прибыла в поселок Плодопитомник Ишимского района — там началась экстренная эвакуация населения из-за резкого подъема воды в реке Ишим.

«Вода очень быстро прибывает. Есть три многоквартирных дома, которым грозит подтопление. Волонтеры и сотрудники МЧС сейчас мешками укрепят защиту зданий», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
поселок Плодопитомник сейчаспоселок Плодопитомник сейчас
поселок Плодопитомник сейчаспоселок Плодопитомник сейчас
поселок Плодопитомник сейчаспоселок Плодопитомник сейчас
поселок Плодопитомник сейчас
Фото: Тюмень с огоньком

По данным инфоцентра правительства Тюменской области, в регионе в 13 населенных пунктах подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.

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