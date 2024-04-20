Ишимский поселок может уйти под воду — вода подошла к многоэтажкам. Фото

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
На территории региона югорские спасатели пробудут в течение минимум двух недель, сообщили в пресс-службе МЧС Югры.
Также в регион прибыли дополнительно порядка 20 специалистов МЧС еще из двух российских регионов. Дополнительно в Тюменскую область доставлено 7 единиц техники и 5 плавсредств. Группировка спасателей уже прибыла в поселок Плодопитомник Ишимского района — там началась экстренная эвакуация населения из-за резкого подъема воды в реке Ишим.
«Вода очень быстро прибывает. Есть три многоквартирных дома, которым грозит подтопление. Волонтеры и сотрудники МЧС сейчас мешками укрепят защиту зданий», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
По данным инфоцентра правительства Тюменской области, в регионе в 13 населенных пунктах подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
Ранее «Наш Город» писал, что в поселке Плодопитомник сегодня утром потоком воды размыло временную насыпь.