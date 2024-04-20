Ишимский поселок может уйти под воду — вода подошла к многоэтажкам. Фото

Спасатели ХМАО прибыли на борьбу с паводком в Тюменскую область

Аэромобильная группировка спасателей в составе 52 человек прибыла в Тюменскую область из Югры для борьбы с паводком. Сотрудники МЧС будут вести мониторинг обстановки и уровня воды на водной акватории, вести работы по эвакуации и спасению людей из зон затопления.