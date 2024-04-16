Корейский ресторан в Сочи откроет тюменская ресторанная сеть

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
По словам директора по развитию тюменского ресторанного холдинга Марины Филипповой, кафе расположится в Шкиперском переулке и будет выполнено в стандартной концепции франшизы
Информации об объеме инвестиций нет. Но по оценкам экспертов, на открытие заведения потребуется от 50 до 70 миллионов рублей. Заметим, что сумма, затраченная на корейский ресторан Chicko в Тюмени была более чем в два раза меньше — порядка 20 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ресторан Chicko был открыт в июле прошлого года. Часть финансовых средств на правах партнера в ресторан вложил холдинг «МаксиМ». За первый день работы выручка заведения превысила 650 тысяч рублей.