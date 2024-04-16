Корейский ресторан в Сочи откроет тюменская ресторанная сеть

Информации об объеме инвестиций нет. Но по оценкам экспертов, на открытие заведения потребуется от 50 до 70 миллионов рублей. Заметим, что сумма, затраченная на корейский ресторан Chicko в Тюмени была более чем в два раза меньше — порядка 20 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.