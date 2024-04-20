Вода в Ишиме поднялась за считанные часы почти на полметра

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
«Поток воды поднимает из поймы реки мусор, образуются заторы. Так как коряг и веток слишком много — разобрать их быстро не получается. Приняли решение демонтировать один из пролетов пешеходного моста. Продолжаем работать», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Сегодня утром на реке Ишим в районе пешеходного моста были проведены взрывные работы. Громкие звуки были слышны в городе, что напугало горожан. О проведении взрывных работ заранее предупреждения не было.
Заметим, что затор в районе пешеходного моста на реке Ишим образовался еще накануне. На мосту спилили перила и пытались убрать затор без взрывчатки, но к положительному результату это действие не привело.
В настоящее время в Тюменской области в зоне затопления оказались 13 населенных пунктов, более сотни домов, более 180 приусадебных участков.