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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

Вода в Ишиме поднялась еще почти на полметра

Вода в Ишиме поднялась за считанные часы почти на полметра

20 апреля 2024, 08:42
Фото: МЧС

Вода в Ишиме поднялась еще почти на полметра

Уровень воды в Ишиме (гидропост в городе Ишим) за последние четыре часа поднялся еще на 48 сантиметров и составил 959 сантиметров выше нуля поста. Критическая отметка превышена на 109 сантиметров.
«Поток воды поднимает из поймы реки мусор, образуются заторы. Так как коряг и веток слишком много — разобрать их быстро не получается. Приняли решение демонтировать один из пролетов пешеходного моста. Продолжаем работать», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Сегодня утром на реке Ишим в районе пешеходного моста были проведены взрывные работы. Громкие звуки были слышны в городе, что напугало горожан. О проведении взрывных работ заранее предупреждения не было.

Заметим, что затор в районе пешеходного моста на реке Ишим образовался еще накануне. На мосту спилили перила и пытались убрать затор без взрывчатки, но к положительному результату это действие не привело.

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