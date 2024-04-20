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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки

Аномальный коллапс: трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки

20 апреля 2024, 09:59
Фото: 1MI

Трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки

С приходом жаркой погоды жители областной столицы массово отправились на дачи и базы отдыха. В настоящее время столбики термометров в городе показывают аномальные для апреля +30.

По данным сервиса 2 ГИС, затор протяженностью от парка Школьный до поселка Московский образовался на Московском тракте, в пробке стоят водители на Закалужской — от Червишевского до Московского тракта. На улице Федюнинского движение затруднено от рынка Михайловский до Червшевского тракта, на Червишевском тракте пробка растянулась от школы №69 до Престольной.

Фото: 2 ГИС

Пробка образовалась на Щербакова — в районе садовых обществ «Энергия», «Малинка» и т. д. Традиционно движение затруднено на Салаирском тракте в районе базы отдыха «Верхний бор». Также в пробке стоят водители в районе поселка Боровский, на Ялуторовском тракте — в районе озера Андреевское.

«За грехи прошлой жизни я была послана в эту пробку», — шутят тюменские водители.
«Обменяю место в теньке на самокат. Продам тенек от фуры», — предлагают тюменцы.
«Дачники устроили сегодня коллапс», — возмущаются горожане.

По прогнозам метеорологов, аномальная жара продлится до завтрашнего дня. В воскресенье максимальная температура воздуха составит +17….+22, в понедельник термометры опустятся до +15.

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