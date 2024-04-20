Аномальный коллапс: трассы на выезде из Тюмени сковали километровые пробки

По данным сервиса 2 ГИС, затор протяженностью от парка Школьный до поселка Московский образовался на Московском тракте, в пробке стоят водители на Закалужской — от Червишевского до Московского тракта. На улице Федюнинского движение затруднено от рынка Михайловский до Червшевского тракта, на Червишевском тракте пробка растянулась от школы №69 до Престольной.