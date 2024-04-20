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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Тюменской области сотрудники МЧС спасли от наводнения двух человек и 12 куриц

Дюжину куриц и двух человек вызволили тюменские спасатели из водного плена

20 апреля 2024, 11:07
Фото: МЧС

В Тюменской области сотрудники МЧС спасли от наводнения двух человек и 12 куриц

В Ишимском районе рядом с поселком Плодопитомник прибывающая вода в реке размыла временную земляную насыпь. Во время разведки спасатели на лодках эвакуировали из дома мужчину. Еще одному пожилому человеку помогли переместиться в личное плавсредство и добраться до безопасной зоны.

Также сотрудники МЧС России совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования вызволили из затопленного приусадебного участка двенадцать куриц.

Видео: МЧС

В поселке ведется экстренная эвакуация населения. По словам губернатора Александра Моора, когда вода начнет уходить, в Плодопитомнике приступят к работе группы по расчистке и проведению обеззараживания улиц, домов, колодцев. В настоящее время в поселке работают дополнительная техника, спасатели, ведутся работы по возведению новых насыпей для защиты домов, до которых не дошла вода.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской реке Ишим продолжает прибывать вода. По данным гидропоста в Ишиме на 12:00 уровень воды в реке превысит критическое значение на 109 сантиметров и достиг отметки 959 см.

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