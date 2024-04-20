Дюжину куриц и двух человек вызволили тюменские спасатели из водного плена

В поселке ведется экстренная эвакуация населения. По словам губернатора Александра Моора, когда вода начнет уходить, в Плодопитомнике приступят к работе группы по расчистке и проведению обеззараживания улиц, домов, колодцев. В настоящее время в поселке работают дополнительная техника, спасатели, ведутся работы по возведению новых насыпей для защиты домов, до которых не дошла вода.