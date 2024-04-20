Дюжину куриц и двух человек вызволили тюменские спасатели из водного плена

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Также сотрудники МЧС России совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования вызволили из затопленного приусадебного участка двенадцать куриц.
В поселке ведется экстренная эвакуация населения. По словам губернатора Александра Моора, когда вода начнет уходить, в Плодопитомнике приступят к работе группы по расчистке и проведению обеззараживания улиц, домов, колодцев. В настоящее время в поселке работают дополнительная техника, спасатели, ведутся работы по возведению новых насыпей для защиты домов, до которых не дошла вода.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской реке Ишим продолжает прибывать вода. По данным гидропоста в Ишиме на 12:00 уровень воды в реке превысит критическое значение на 109 сантиметров и достиг отметки 959 см.