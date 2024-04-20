Из-за наводнения в Тюменскую область приехал замгенпрокурора России

В настоящее время в регионе в зоне затопления находятся 13 населенных пунктов, от большой воды пострадали более сотни жилых домов. С сегодняшнего дня начали выплачивать денежные средства пострадавшим от паводка. В Казанском районе в органы социальной защиты поступило 19 заявлений о предоставлении выплат, деньги получили 12 семей. В Ишимском районе принято 2 заявления, по ним идет работа.