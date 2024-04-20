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поселок Плодопитомник

Из-за наводнения в Тюменскую область приехал замгенпрокурора России

20 апреля 2024, 10:43
Фото: Тюмень с огоньком
поселок Плодопитомник

Замгенпрокурора РФ прибыл в Тюменскую область из-за наводнения

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев прибыл с рабочим визитом в Тюменскую область в связи с паводком. Уже проведены встречи с руководством региональной прокуратуры и территориальными прокурорами, правительства области, оперативных служб и иных ведомств.

На контроль поставлены эвакуация жителей из затопленных населенных пунктов, их размещение в ПВР, обеспечение временных пунктов пребывания граждан продовольствием, в том числе медикаментами.

В Тюменской области продолжается работа по информированию населения потенциально подтопляемых территориях о необходимости эвакуации. Продолжаются подомовые обходы, встречи.

В настоящее время в регионе в зоне затопления находятся 13 населенных пунктов, от большой воды пострадали более сотни жилых домов. С сегодняшнего дня начали выплачивать денежные средства пострадавшим от паводка. В Казанском районе в органы социальной защиты поступило 19 заявлений о предоставлении выплат, деньги получили 12 семей. В Ишимском районе принято 2 заявления, по ним идет работа.

Ранее «Наш Город» писал, что в ишимском поселке Плодопитомник в субботу началась экстренная эвакуация населения — вода размыла временную насыпь и начала подбираться к жилым домам.

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