Из-за наводнения в Тюменскую область приехал замгенпрокурора России

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
На контроль поставлены эвакуация жителей из затопленных населенных пунктов, их размещение в ПВР, обеспечение временных пунктов пребывания граждан продовольствием, в том числе медикаментами.
В Тюменской области продолжается работа по информированию населения потенциально подтопляемых территориях о необходимости эвакуации. Продолжаются подомовые обходы, встречи.
В настоящее время в регионе в зоне затопления находятся 13 населенных пунктов, от большой воды пострадали более сотни жилых домов. С сегодняшнего дня начали выплачивать денежные средства пострадавшим от паводка. В Казанском районе в органы социальной защиты поступило 19 заявлений о предоставлении выплат, деньги получили 12 семей. В Ишимском районе принято 2 заявления, по ним идет работа.
Ранее «Наш Город» писал, что в ишимском поселке Плодопитомник в субботу началась экстренная эвакуация населения — вода размыла временную насыпь и начала подбираться к жилым домам.