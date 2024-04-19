Фуры развозят воду по затопленным районам Тюменской области

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Как сообщает информцентр Правительства, региональные власти вместе с торговыми сетями нашли способ оперативно доставлять воду в магазины, которые находятся в зонах вероятного затопления.
С сегодняшнего дня работают распределительные центры на колесах. К примеру, сегодня в Ишим привезли шесть фур с водой. Большегрузы паркуются в разных частях города, а когда поступает сообщение о том, что вода где-то закончилась — немедленно выезжает на точку. Сегодня оперативно вода была доставлена в Казанский и Абатский районы.
Замдиректора департамента потребительского рынка и туризма региона Алексей Плеханов заявил, что это не совсем стандартная схема, но большое счастье, что торговые сети согласились на нее, чтобы помочь землякам.
В населенных пунктах Тюменской области, как утверждают власти, сформировали большой запас воды. Но жители некоторые поселений продолжают жаловаться на дефицит воды и хлеба — товар попросту не могут доставить, к примеру, в село Афонькино. Там прилавки опустели давно.
Такая же ситуация возникла в некоторых деревнях Казанского района, где наблюдается сложная обстановка. А кто-то на паводке решил и обогатиться. Так, к примеру, в некоторых зонах затопления стоимость пятилитровой бутылки воды выросла до 150 рублей. В данный момент УФАС и прокуратура пристально следят за тем, чтобы торговцы не повышали цены и не зарабатывали на беде тюменцев, которые и без того оказались отрезаны от цивилизации.
Эвакуация жителей из зон подтопления продолжается.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области эвакуировали уже более 2 тысяч человек.