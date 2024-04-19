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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Фуры развозят воду по затопленным районам Тюменской области

Фуры развозят воду по затопленным районам Тюменской области

19 апреля 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области внедрили распределительные центры на колесах для оперативной доставки воды в зону паводка

Как сообщает информцентр Правительства, региональные власти вместе с торговыми сетями нашли способ оперативно доставлять воду в магазины, которые находятся в зонах вероятного затопления.

С сегодняшнего дня работают распределительные центры на колесах. К примеру, сегодня в Ишим привезли шесть фур с водой. Большегрузы паркуются в разных частях города, а когда поступает сообщение о том, что вода где-то закончилась — немедленно выезжает на точку. Сегодня оперативно вода была доставлена в Казанский и Абатский районы.

Замдиректора департамента потребительского рынка и туризма региона Алексей Плеханов заявил, что это не совсем стандартная схема, но большое счастье, что торговые сети согласились на нее, чтобы помочь землякам.

В населенных пунктах Тюменской области, как утверждают власти, сформировали большой запас воды. Но жители некоторые поселений продолжают жаловаться на дефицит воды и хлеба — товар попросту не могут доставить, к примеру, в село Афонькино. Там прилавки опустели давно.

Такая же ситуация возникла в некоторых деревнях Казанского района, где наблюдается сложная обстановка. А кто-то на паводке решил и обогатиться. Так, к примеру, в некоторых зонах затопления стоимость пятилитровой бутылки воды выросла до 150 рублей. В данный момент УФАС и прокуратура пристально следят за тем, чтобы торговцы не повышали цены и не зарабатывали на беде тюменцев, которые и без того оказались отрезаны от цивилизации.

Эвакуация жителей из зон подтопления продолжается.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области эвакуировали уже более 2 тысяч человек.

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#Нигина Азамова#Общество#Эвакуация#Вода#Паводок#Питьевая вода#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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