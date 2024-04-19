Фуры развозят воду по затопленным районам Тюменской области

Такая же ситуация возникла в некоторых деревнях Казанского района, где наблюдается сложная обстановка. А кто-то на паводке решил и обогатиться. Так, к примеру, в некоторых зонах затопления стоимость пятилитровой бутылки воды выросла до 150 рублей. В данный момент УФАС и прокуратура пристально следят за тем, чтобы торговцы не повышали цены и не зарабатывали на беде тюменцев, которые и без того оказались отрезаны от цивилизации.