Ситуация накаляется: более 2 тысяч тюменцев эвакуировали из-за паводка

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В данный момент все населенные пункты Тюменской области, в которых проходит эвакуация, патрулирует полиция. Имущество охраняют сотрудники Росгвардии, пишет информцентр Правительства.
По последним данным, уровень воды в реке Ишим в районе Ильинки понизился на 7 сантиметров, но при этом вырос на 228 сантиметров в районе города Ишим.
Уровень воды в реке Тобол в районо Упорово понизился на один сантиметр, а в районе села Иевлево вырос на 18.
В Казанском районе подтопило 93 дома в девяти населенных пунктах, сообщил Чейметов. А 2198 человек эвакуированы. 243 из них находятся в ПВР. 2591 голова скота перемещена в резервные места. Пострадавших от подтопления животноводческих хозяйств нет.
Ранее «Наш город» писал, поднимется ли Тобол до критических отметок.