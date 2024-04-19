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Из-за паводка в Тюменской области эвакуировали более 2 тысяч человек

Ситуация накаляется: более 2 тысяч тюменцев эвакуировали из-за паводка

19 апреля 2024, 10:39
Фото: 1MI

Из-за паводка в Тюменской области эвакуировали более 2 тысяч человек

В Тюменской области ситуация связанная с паводком набирает обороты: уровень воды в реках растет, а жителей экстренно эвакуируют. Зампредседателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области Владимир Чейметов рассказал об актуальной ситуации с затоплениями в регионе.

В данный момент все населенные пункты Тюменской области, в которых проходит эвакуация, патрулирует полиция. Имущество охраняют сотрудники Росгвардии, пишет информцентр Правительства.

По последним данным, уровень воды в реке Ишим в районе Ильинки понизился на 7 сантиметров, но при этом вырос на 228 сантиметров в районе города Ишим.

Уровень воды в реке Тобол в районо Упорово понизился на один сантиметр, а в районе села Иевлево вырос на 18.

В Казанском районе подтопило 93 дома в девяти населенных пунктах, сообщил Чейметов. А 2198 человек эвакуированы. 243 из них находятся в ПВР. 2591 голова скота перемещена в резервные места. Пострадавших от подтопления животноводческих хозяйств нет.

Ранее «Наш город» писал, поднимется ли Тобол до критических отметок.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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