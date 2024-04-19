Ситуация накаляется: более 2 тысяч тюменцев эвакуировали из-за паводка

В Казанском районе подтопило 93 дома в девяти населенных пунктах, сообщил Чейметов. А 2198 человек эвакуированы. 243 из них находятся в ПВР. 2591 голова скота перемещена в резервные места. Пострадавших от подтопления животноводческих хозяйств нет.