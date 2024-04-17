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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

В Тюмень для борьбы с паводком отправят спасателей из ХМАО

Приедут на помощь. В Тюмень для борьбы с паводком отправят спасателей из ХМАО

17 апреля 2024, 08:23
Фото: 1MI

В Тюмень для борьбы с паводком отправят спасателей из ХМАО

Отправятся спасатели из ХМАО прямо в Ишимский район, где сейчас обстановка с паводком серьезнее всего. Помогать спасатели будут местным сотрудникам МЧС в первую очередь с эвакуацией из опасных зон

О подготовке подкрепления для помощи в Тюмени сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО. Направят на помощь 11 человек, их выдали им для работы все необходимое оборудование для работе в тяжелой ситуации. Пробудут спасатели из Югры в Тюмени до стабилизации ситуации с паводком. Понадобится ли тюменцам еще несколько отрядов в помощь — будут решать местные власти.

Видео: Источник: МЧС Ханты-Мансийского АО-Югры

Направлены спасатели исключительно в зоны риска для помощи пострадавшим, на пунктах временного размещения, по сообщениям тюменских властей сейчас людей достаточно.

Напомним, что вода в Тюменской области продолжает прибывать, в реке Ишим и Тобол ситуация очень серьезная — обе реки уже успели побить свои исторические показатели по уровню воды. Губернатор области Александр Моор объявил о начале эвакуации в зонах рисках — это больше 30 населенных пунктов.

Ранее «Наш Город» писал о рекордных подъемах воды в реках. За сутки Ишим и Тобол начали прибавлять минимум по полметра.

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