Приедут на помощь. В Тюмень для борьбы с паводком отправят спасателей из ХМАО

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
О подготовке подкрепления для помощи в Тюмени сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО. Направят на помощь 11 человек, их выдали им для работы все необходимое оборудование для работе в тяжелой ситуации. Пробудут спасатели из Югры в Тюмени до стабилизации ситуации с паводком. Понадобится ли тюменцам еще несколько отрядов в помощь — будут решать местные власти.
Направлены спасатели исключительно в зоны риска для помощи пострадавшим, на пунктах временного размещения, по сообщениям тюменских властей сейчас людей достаточно.
Напомним, что вода в Тюменской области продолжает прибывать, в реке Ишим и Тобол ситуация очень серьезная — обе реки уже успели побить свои исторические показатели по уровню воды. Губернатор области Александр Моор объявил о начале эвакуации в зонах рисках — это больше 30 населенных пунктов.
Ранее «Наш Город» писал о рекордных подъемах воды в реках. За сутки Ишим и Тобол начали прибавлять минимум по полметра.