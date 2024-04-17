Приедут на помощь. В Тюмень для борьбы с паводком отправят спасателей из ХМАО

О подготовке подкрепления для помощи в Тюмени сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО. Направят на помощь 11 человек, их выдали им для работы все необходимое оборудование для работе в тяжелой ситуации. Пробудут спасатели из Югры в Тюмени до стабилизации ситуации с паводком. Понадобится ли тюменцам еще несколько отрядов в помощь — будут решать местные власти.