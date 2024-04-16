Власти Тюмени рассказали, какие населенные пункты начнут эвакуировать первыми

В первую очередь вывозить жителей начнут из сел Кошарагай, Большой Остров, и Налимова. Здесь эвакуация начнется уже сегодня в 17 часов вечера. Как сообщает информационный портал правительства Тюменской области — ситуация с водой у этих населенных пунктов обещает быть очень серьезной, поэтому по плану спасателей эвакуация будет полной и принудительной. Остаться в домах не позволят никому.