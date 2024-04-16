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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Какие населенные пункты Тюмени начнут эвакуировать первыми

Власти Тюмени рассказали, какие населенные пункты начнут эвакуировать первыми

16 апреля 2024, 10:54
Фото: 1MI

Какие населенные пункты Тюмени начнут эвакуировать первыми

Сотрудники МЧС начнут принудительную эвакуацию нескольких населенных пунктов уже через час: всем местным жителям нужно взять с собой документы, одежду, лекарства и ждать прибытия спасателей.

В первую очередь вывозить жителей начнут из сел Кошарагай, Большой Остров, и Налимова. Здесь эвакуация начнется уже сегодня в 17 часов вечера. Как сообщает информационный портал правительства Тюменской области — ситуация с водой у этих населенных пунктов обещает быть очень серьезной, поэтому по плану спасателей эвакуация будет полной и принудительной. Остаться в домах не позволят никому.

Для тех, кто пострадает от паводка и лишится дома уже подготовлены пункты временного размещения.

Ранее «Наш Город» писал об обращении губернатора Александра Моора по ситуации с паводком. По словам главы региона, меры по борьбе с наступающей водой не помогут — поэтому губернатор объявил о начале эвакуации.

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