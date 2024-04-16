«Вероятно, дамбы прорвет»: губернатор Моор объявил о срочной эвакуации жителей. ВИДЕО

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям Казанского и Ишимского районов. Он заявил, что прогноз по паводку, полученный в начале апреля, оказался неточным — дела будут обстоять куда хуже, чем ожидалось.
«Вчера пришел уточненный прогноз. В нем сообщается, что уровень будет существенно выше исторического максимума. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому, мы начинаем срочную эвакуацию. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место», — говорит глава региона.
Жителям районов предлагают жить в период паводков в пунктах временного размещения или у родственников. Всех людей Моор пообещал обеспечить необходимыми вещами.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени организовали сбор гуманитарной помощи. В городе начали действовать пять пунктов приема вещей, они будут работать ежедневно.