Пострадавшим от паводка тюменцам окажет помощь лично губернатор

О начале работы губернатора с жертвами подтопления сообщает Информационный портал правительства Тюменской области. Прибудут Александр Моор и Владимир Якушев во дворец культуры города Ишим на улице Площадь Привокзальная 17 сегодня в 19-00. В первую очередь работу проведут с теми, кто находится в зоне риска по затоплению в Ишимском районе — это жители домов у сооружений «Керамик», «Ж/д мост — Очистные», «Восточный промузел» в Ишиме.