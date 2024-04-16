Пострадавшим от паводка тюменцам окажет помощь лично губернатор

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
О начале работы губернатора с жертвами подтопления сообщает Информационный портал правительства Тюменской области. Прибудут Александр Моор и Владимир Якушев во дворец культуры города Ишим на улице Площадь Привокзальная 17 сегодня в 19-00. В первую очередь работу проведут с теми, кто находится в зоне риска по затоплению в Ишимском районе — это жители домов у сооружений «Керамик», «Ж/д мост — Очистные», «Восточный промузел» в Ишиме.
Расскажет губернатор и представитель президента по Уралу об уровне воды в реке, ситуации с паводком в районе, а также сориентируют всех жителей, как им действовать в случае затопления и начале эвакуации.
Ранее «Наш Город» рассказывал о резком росте цен на питьевую воду в регионе. Из-за паводка продавцы начали завышать стоимость в 3-4 раза.