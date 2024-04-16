«Вода по 100 рублей?»: жители Ишимского района опасаются роста цен на воду

Однако некоторые все ж сообщают о том, что в некоторых магазинах цены все же поднялись, хоть достоверно неизвестно правдива ли эта информация. Юрист Павел Шадрин рекомендует сохранять ценники на воду, если вы считаете, что цена завышена.