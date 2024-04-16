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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Жители Ишимского района опасаются роста цен на питьевую воду.

«Вода по 100 рублей?»: жители Ишимского района опасаются роста цен на воду

16 апреля 2024, 11:02
Фото: 1MI
Жители Ишимского района опасаются роста цен на питьевую воду.

Жители Ишимского района опасаются роста цен на питьевую воду

Администрация Ишимского района предупредила владельцев торговых точек о недопустимости повышения цен на воду. Власти указали, что цены должны находиться в том же диапазоне, в котором были до наступления чрезвычайной ситуации. Однако местные жители опасаются, что цены все же поднимутся.

Жители Ишимского района сообщают, что на данный момент цены на воду находятся в пределах нормы. Отмечается, что пятилитровая бутыль воды стоит в районе 40-70 рублей.

«Так и были такие ценники, просто вы не там покупаете. В водометах вода дешевле», — говорит жительница Ишимского района.

Однако некоторые все ж сообщают о том, что в некоторых магазинах цены все же поднялись, хоть достоверно неизвестно правдива ли эта информация. Юрист Павел Шадрин рекомендует сохранять ценники на воду, если вы считаете, что цена завышена.

«Продавцы не имеют право на свое усмотрение менять метод ценообразования и сдвигать ценники на фоне внешних событий. К тому же с рекомендацией выступила и местная власть — да, она никак не повлияет на закон, но закон в любом случае запрещает необоснованный рост цен. Доказательством роста цен могут быть чеки или фотографии ценников из магазина», — поясняет специалист.

Он также говорит о том, что формирование цен и их изменение регламентирует статья 14.6. КоАП РФ, в которой указано, что завышение регулируемых государством цен влечет наказание.

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