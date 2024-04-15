Переехал в Тюмень из Приморья: что известно о моряке, взятом в плен иранцами

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Оказалось, что тюменцу, который оказался в экипаже захваченного судна, 38 лет. Родился он в Приморском крае, окончил Военно-морскую академию и работает моряком уже 15 лет. Более 10 лет назад он познакомился со своей супругой Марией, с которой они переехали в Тюмень. У них родилась дочь, пишет «Комсомольская правда Тюмень».
Тюменец вышел на связь со своей супругой и сообщил, что сейчас с ним все хорошо. В данный момент с захватчиками ведутся переговоры.
Ранее «Наш город» писал, что пропавшего на Алтае тюменца нашли мертвым.