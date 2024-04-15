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Published Сегодня, 12:48

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Updated Сегодня, 12:50

Стало известно, кто такой тюменский моряк, взятый в плен иранцами

Переехал в Тюмень из Приморья: что известно о моряке, взятом в плен иранцами

15 апреля 2024, 12:48
Фото: 1MI

Стало известно, кто такой тюменский моряк, взятый в плен иранцами

Захваченный иранскими военными в плен тюменский моряк Тимофей Колчанов работал на судне старшим механиком. Напомним, 13 апреля иранское агентство IRNA сообщило, что спецназ ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил контейнеровоз MCS Aries в районе Ормузского пролива.

Оказалось, что тюменцу, который оказался в экипаже захваченного судна, 38 лет. Родился он в Приморском крае, окончил Военно-морскую академию и работает моряком уже 15 лет. Более 10 лет назад он познакомился со своей супругой Марией, с которой они переехали в Тюмень. У них родилась дочь, пишет «Комсомольская правда Тюмень».

Тюменец вышел на связь со своей супругой и сообщил, что сейчас с ним все хорошо. В данный момент с захватчиками ведутся переговоры.

Ранее «Наш город» писал, что пропавшего на Алтае тюменца нашли мертвым.

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