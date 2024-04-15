Переехал в Тюмень из Приморья: что известно о моряке, взятом в плен иранцами

Оказалось, что тюменцу, который оказался в экипаже захваченного судна, 38 лет. Родился он в Приморском крае, окончил Военно-морскую академию и работает моряком уже 15 лет. Более 10 лет назад он познакомился со своей супругой Марией, с которой они переехали в Тюмень. У них родилась дочь, пишет «Комсомольская правда Тюмень».