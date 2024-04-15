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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Житель Тюменской области обманул пенсионеров на два миллиона рублей

Бизнес с «Кобой» и «Бенефициарием»: тюменец развел пенсионеров на два миллиона

15 апреля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney

Житель Тюменской области обманул пенсионеров на два миллиона рублей

Тюменец выступал посредником между мошенниками и обманутыми пенсионерами. Роль курьера он выполнял за процент от суммы.

В феврале 2023 года тюменец искал подработку в Телеграм-каналах. Пользователь одной из групп предложил ему заработать неплохие деньги за короткий срок, но для этого ему нужно было покататься по адресам. При «трудоустройстве» мужчина отправил куратору фото паспорта и СНИЛС, свою фотографию с паспортом в руках и снял видео, на котором он заходит в подъезд.

Свое первое задание мужчина получил вечером 21 февраля — ему предложили забрать у человека деньги за 10% от суммы. С ним работали операторы «Коба» и «Бенефициарий», которые обзванивали пенсионеров и разводили по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Именно они предоставляли тюменцу адреса.

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По такой схеме трое мошенников заработали на пожилых людях более 1.8 миллиона рублей. Тюменец участвовал в совершении шести преступлений: четырех, относящихся к категории средней тяжести и двух, которые расцениваются как тяжкие.

Мужчина признал свою вину и раскаялся, а также вернул часть похищенных средств. По решению Тюменского районного суда он отправится в колонию общего режима на четыре года и возместит оставшуюся часть украденных денег — 1.7 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что за неделю мошенники обманули почти 100 тюменцев. Жители региона отдали им в общей сложности 21.4 миллиона рублей.

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