Бизнес с «Кобой» и «Бенефициарием»: тюменец развел пенсионеров на два миллиона

В феврале 2023 года тюменец искал подработку в Телеграм-каналах. Пользователь одной из групп предложил ему заработать неплохие деньги за короткий срок, но для этого ему нужно было покататься по адресам. При «трудоустройстве» мужчина отправил куратору фото паспорта и СНИЛС, свою фотографию с паспортом в руках и снял видео, на котором он заходит в подъезд.