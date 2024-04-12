Итоги дня в Тюмени: обострение паводка, борьба с клещами, опасная вода в кранах

В Тюмени продолжают готовиться к обострению ситуации с паводком. Каждый день в регионе проходят совещания, а также вводятся новые меры. Сегодня на воде произошло сразу несколько громких событий: Жителям Ишимского района начали сообщать о том, что их начнет топить уже в эти выходные. Река почти достигла критического уровня воды, поэтому местные власти начали работать над организацией пунктов временного размещения.