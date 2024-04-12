Итоги дня в Тюмени: обострение паводка, борьба с клещами, опасная вода в кранах

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В Тюмени продолжают готовиться к обострению ситуации с паводком. Каждый день в регионе проходят совещания, а также вводятся новые меры. Сегодня на воде произошло сразу несколько громких событий: Жителям Ишимского района начали сообщать о том, что их начнет топить уже в эти выходные. Река почти достигла критического уровня воды, поэтому местные власти начали работать над организацией пунктов временного размещения.
Кроме того, готовятся к подтоплениям и в Тобольске. Здесь уровень воды в реке пока нормальный, но в городе уже начали готовиться к эвакуации левого берега.
В Тюменской мэрии сообщили, когда займутся обработкой города от клещей. И, как выяснилось, как таковой даты нет. Все зависит от погоды. Сейчас для обработки она неблагоприятная, поэтому за дело городские власти пока не могут. Всего же обработать в городе планируют более 9 тыс. га. зеленых зон. Займет грядущая обработка 3-4 дня.
В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области продолжают предупреждать об опасности питьевой воды. Из-за паводка нагрузка на лаборатории по забору образцов воды увеличилась в несколько раз, поэтому в правительстве уже сообщили, что готовы перевести их на круглосуточный режим работы, если будет такая необходимость.
Тем временем всем тюменцам сообщают, что употреблять воду из колодцев испод крана запрещено. Они могут переносить острые кишечные инфекции.
В Тюмени запретили ездить двум пассажирам на одном электросамокате. Это инициатива кикшеринговой компании «Whoosh». Систему назвали «Антитандем», она будет сама высчитывать, сколько пассажиров находится на самокате, и если это число будет превышать одного — останавливаться и не давать пользователю закончить поездку.
Президент России Владимир Путин посетит Тюмень. Слухи об этом начали появляться на фоне скорого открытия нового корпуса ТюмГУ. Путин, согласно неподтвержденной информации, приедет в город осенью, в октябре этого года. Ни программы, ни подтверждения от пресс-службы президента об этом пока не поступало.