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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В районах Тюмени, которым угрожает паводок, могут вырасти цены на продукты

«Сложности с логистикой»: из-за паводка в Тюмени могут подорожать продукты

10 апреля 2024, 09:32
Фото: 1MI

В районах Тюмени, которым угрожает паводок, могут вырасти цены на продукты

Учитывая возможные сложности с логистикой в подтопленные районы Тюменской области и дополнительные складские издержки, производители могут принять решение о росте цен на товары.

Об этом журналисту изданию «Наш город» рассказала экономист и квалифицированный инвестор Лилия Варыгина. Однако участники рынка должны учитывать действующее антимонопольное законодательство.

«Предприниматели должны помнить, что ФАС следит за резким повышением цен без серьезных экономических причин и повышения издержек, а также устанавливает оборотные штрафы за выявленные нарушения и желание нажиться на чужом горе. Мониторинг цен проводят местные власти и территориальные подразделения Федеральной антимонопольной службы, которые обладают широким спектром инструментов и методов для проверки адекватности роста цен на различные товары и услуги. Это важно для предотвращения необоснованных ценовых повышений и поддержания здоровой конкуренции на рынке», — пояснила Варыгина.

По словам эксперта, регулярный анализ данных статистики позволяет отслеживать общие тенденции роста цен, инфляцию и изменения в стоимости логистики. Эти данные могут служить основой для более глубокого изучения конкретных секторов или товаров. Кроме того, потребители так же должны помнить о своих правах и знать, что жалобы на необоснованный рост цен также могут служить сигналом для дальнейшего расследования, подчеркивает Варыгина.

Так, в управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области заявили, что в ведомстве открыта «горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам изменения цен товаров и услуг. Оставить сообщение можно по номеру: 8 (3452) 50-31-81.

Ранее «Наш город» сообщал, что Глава МЧС России и губернатор Моор выехали в Ялуторовский район.

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