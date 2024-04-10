«Сложности с логистикой»: из-за паводка в Тюмени могут подорожать продукты

По словам эксперта, регулярный анализ данных статистики позволяет отслеживать общие тенденции роста цен, инфляцию и изменения в стоимости логистики. Эти данные могут служить основой для более глубокого изучения конкретных секторов или товаров. Кроме того, потребители так же должны помнить о своих правах и знать, что жалобы на необоснованный рост цен также могут служить сигналом для дальнейшего расследования, подчеркивает Варыгина.