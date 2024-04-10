«Сложности с логистикой»: из-за паводка в Тюмени могут подорожать продукты

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Об этом журналисту изданию «Наш город» рассказала экономист и квалифицированный инвестор Лилия Варыгина. Однако участники рынка должны учитывать действующее антимонопольное законодательство.
«Предприниматели должны помнить, что ФАС следит за резким повышением цен без серьезных экономических причин и повышения издержек, а также устанавливает оборотные штрафы за выявленные нарушения и желание нажиться на чужом горе. Мониторинг цен проводят местные власти и территориальные подразделения Федеральной антимонопольной службы, которые обладают широким спектром инструментов и методов для проверки адекватности роста цен на различные товары и услуги. Это важно для предотвращения необоснованных ценовых повышений и поддержания здоровой конкуренции на рынке», — пояснила Варыгина.
По словам эксперта, регулярный анализ данных статистики позволяет отслеживать общие тенденции роста цен, инфляцию и изменения в стоимости логистики. Эти данные могут служить основой для более глубокого изучения конкретных секторов или товаров. Кроме того, потребители так же должны помнить о своих правах и знать, что жалобы на необоснованный рост цен также могут служить сигналом для дальнейшего расследования, подчеркивает Варыгина.
Так, в управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области заявили, что в ведомстве открыта «горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам изменения цен товаров и услуг. Оставить сообщение можно по номеру: 8 (3452) 50-31-81.
Ранее «Наш город» сообщал, что Глава МЧС России и губернатор Моор выехали в Ялуторовский район.